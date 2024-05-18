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ODOREX СПРЕЙ ПРОТИ ПОТОВИДЕЛЕННЯ ПІД ПАХВАМИ 40 мл - Харків (871312) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (4)
481,05 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 1
Всього: упаковка (2)
484,94 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (1)
484,26 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (1)
483,83 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рованці, вул. Ранкова, 2
Всього: упаковка (1)
483,27
Економія: -4,20 грн
479,07 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Снятин, вул. Шевченка Тараса, 65
Всього: упаковка (1)
482,71 грн
Сімейна аптека
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Зачинено
Тисмениця, вул. Левицького Кості, 5/1
Всього: упаковка (5)
480,72 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Галич, вул. Коновальця, 13
Всього: упаковка (3)
431,20
Економія: -8,01 грн
423,19 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 167
Всього: упаковка (1)
486,46 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 6-К
Всього: упаковка (1)
486,91 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, перех. Незалежності / Мельника, 34-А/1
Всього: упаковка (3)
486,14 грн
Аптека біля ратуші
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (2)
483,53
Економія: -0,60 грн
482,93 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
484,60
Економія: -6,58 грн
478,02 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 120-А
Всього: упаковка (4)
484,96 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Шептицького, 75
Всього: упаковка (2)
483,24
Економія: -5,02 грн
478,22 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
487,49 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Делятин, вул. 16-го Липня, 297-Б
Всього: упаковка (1)
483,83
Економія: -5,74 грн
478,09 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Надвірна, вул. Грушевського Михайла, 7-Г
Всього: упаковка (2)
487,17
Економія: -8,87 грн
478,30 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 15-А
Всього: упаковка (1)
484,01
Економія: -1,86 грн
482,15 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (2)
482,57 грн