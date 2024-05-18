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ODOREX СПРЕЙ ПРОТИ ПОТОВИДЕЛЕННЯ ПІД ПАХВАМИ 40 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (871312) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (1)
483,45 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (4)
486,90 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Снятин, вул. Шевченка Тараса, 65
Всього: упаковка (1)
485,83 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Дубно, вул. Галицького Данила, 1
Всього: упаковка (2)
482,47 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (1)
480,26 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Рованці, вул. Ранкова, 2
Всього: упаковка (1)
484,26 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тисмениця, вул. Левицького Кості, 5/1
Всього: упаковка (5)
485,03 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 167
Всього: упаковка (1)
483,19 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Галич, вул. Коновальця, 13
Всього: упаковка (3)
428,73 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Івано-Франківськ, перех. Незалежності / Мельника, 34-А/1
Всього: упаковка (3)
484,76 грн
Аптека біля ратуші
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (2)
481,10 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
487,86 грн
Центральна
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
483,26 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 120-А
Всього: упаковка (4)
486,69 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Бурштин, вул. Калуська, 6-К
Всього: упаковка (1)
482,18 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Делятин, вул. 16-го Липня, 297-Б
Всього: упаковка (1)
486,66 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Надвірна, вул. Грушевського Михайла, 7-Г
Всього: упаковка (2)
486,43
Економія: -2,39 грн
484,04 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Калуш, просп. Лесі Українки, 15-А
Всього: упаковка (1)
485,21 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Рожнятів, вул. Стуса Василя, 13
Всього: упаковка (2)
428,13
Економія: -0,61 грн
427,52 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Сокаль, вул. Шептицького, 75
Всього: упаковка (2)
486,86 грн