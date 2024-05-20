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NAN SUPREME 2 800 г, №1 - Одеса (553506) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
1400,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
1389,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
1453,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
Всього: упаковка (1)
1387,00 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Цебрикове, вул. Миру, 16
Всього: упаковка (1)
1400,93 грн
Фармакопійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
Всього: упаковка (1)
1567,38
Економія: -187,18 грн
1380,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (1)
1320,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
Всього: упаковка (1)
1320,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
Всього: упаковка (1)
1530,98
Економія: -117,30 грн
1413,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 40-А
Всього: упаковка (2)
1530,21
Економія: -123,35 грн
1406,86 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е
Всього: упаковка (2)
1320,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 17-А
Всього: упаковка (2)
1320,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (2)
1320,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (2)
1403,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
Всього: упаковка (1)
1320,95 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
1402,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Тищика, 40
Всього: упаковка (2)
1233,84 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
Всього: упаковка (1)
1320,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 51
Всього: упаковка (1)
1320,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Всього: упаковка (1)
1320,95 грн