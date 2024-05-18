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NAN SUPREME 2 800 г, №1 - Харків (553506) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
1295,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
1403,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
1405,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
1385,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
1402,28 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
1386,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
1396,11 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
1558,20
Економія: -118,77 грн
1439,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (1)
1525,61
Економія: -126,44 грн
1399,17 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
1403,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 1-Д
Всього: упаковка (1)
1390,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
Всього: упаковка (1)
1391,78 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
1404,71 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (2)
1398,93 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (1)
1401,28 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
Всього: упаковка (1)
1569,88
Економія: -277,32 грн
1292,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
Всього: упаковка (2)
1405,49 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
Всього: упаковка (1)
1295,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
Всього: упаковка (1)
1388,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Валентинівська, 38-Б
Всього: упаковка (1)
1397,75 грн