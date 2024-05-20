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ACNE OUT КРЕМ ПРОТИ ВУГРЕВОГО ВИСИПУ 30 мл - Запоріжжя (526359) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
833,30
Економія: -132,17 грн
701,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
848,61
Економія: -91,07 грн
757,54 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (4)
849,74
Економія: -157,47 грн
692,27 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
841,76
Економія: -100,33 грн
741,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
861,91
Економія: -89,86 грн
772,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (3)
847,48
Економія: -81,87 грн
765,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (2)
695,44
Економія: -29,44 грн
666,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (2)
699,03
Економія: -78,32 грн
620,71 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (3)
706,29
Економія: -40,29 грн
666,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (2)
836,85
Економія: -53,52 грн
783,33 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
718,79
Економія: -86,25 грн
632,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
689,71
Економія: -45,69 грн
644,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (2)
694,97
Економія: -46,97 грн
648,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (2)
694,50
Економія: -58,61 грн
635,89 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (1)
854,09
Економія: -102,99 грн
751,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
Всього: упаковка (2)
691,84
Економія: -25,84 грн
666,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (2)
860,54
Економія: -103,00 грн
757,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (2)
699,10
Економія: -33,10 грн
666,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (2)
840,96
Економія: -79,38 грн
761,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (2)
859,25
Економія: -87,20 грн
772,05 грн