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ACNE OUT КРЕМ ПРОТИ ВУГРЕВОГО ВИСИПУ 30 мл - Харків (526359) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
830,88
Економія: -105,57 грн
725,31 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (4)
702,31
Економія: -114,87 грн
587,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (1)
704,32
Економія: -56,32 грн
648,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
708,03
Економія: -60,03 грн
648,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (5)
712,20
Економія: -93,13 грн
619,07 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
Всього: упаковка (1)
706,16
Економія: -124,74 грн
581,42 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
853,85
Економія: -105,97 грн
747,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (2)
707,15
Економія: -82,70 грн
624,45 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Гоголя, 26
Всього: упаковка (1)
666,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 44
Всього: упаковка (3)
666,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Соборна, 33
Всього: упаковка (3)
666,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Воскресенська, 2
Всього: упаковка (1)
666,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (3)
666,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (2)
842,41
Економія: -104,21 грн
738,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Обухівка, вул. Центральна, 71
Всього: упаковка (2)
714,55
Економія: -103,56 грн
610,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: упаковка (1)
697,44
Економія: -53,42 грн
644,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
691,84
Економія: -53,81 грн
638,03 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
708,23
Економія: -60,23 грн
648,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
700,42
Економія: -46,36 грн
654,06 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
841,12
Економія: -125,48 грн
715,64 грн