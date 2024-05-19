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Клінічне харчуванняКлінічне харчуванняISOSOURCE ENERGY FIBER NEUTRALЦіни в аптеках

ISOSOURCE ENERGY FIBER NEUTRAL флакон 1000 мл, №1 - Львів (519803) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
Всього: упаковка (1)
396,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
Всього: упаковка (2)
410,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
410,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Городоцька, 210
Всього: упаковка (1)
396,00 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (13)
410,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (6)
410,00 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Всього: упаковка (1)
399,35
Економія: -2,67 грн
396,68 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, вул. Тимірязєва, 1
Всього: упаковка (1)
396,00 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Луцьк, просп. Відродження, 39
Всього: упаковка (2)
400,44
Економія: -4,19 грн
396,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 192-Д
Всього: упаковка (2)
404,66 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Рівне, вул. Київська, 78-Г
Всього: упаковка (4)
292,76
Економія: -1,00 грн
291,76 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Ужгород, просп. Свободи, 7/26
Всього: упаковка (3)
396,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Ужгород, вул. Капушанська, 35
Всього: упаковка (2)
402,17 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Чернівці, вул. Головна, 75
Всього: упаковка (3)
396,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Чернівці, вул. Сторожинецька, 2
Всього: упаковка (3)
396,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
385,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Огієнка Івана, 2
Всього: упаковка (1)
385,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 93-А
Всього: упаковка (1)
407,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Яготин, вул. Вокзальна, 21
Всього: упаковка (1)
381,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
Всього: упаковка (1)
406,11 грн