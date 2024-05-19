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NOW FOODS КАЛЬЦІЮ ЦИТРАТ таблетки, №30 - Львів (709358) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
302,28
Економія: -59,04 грн
243,24 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
274,90 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
308,18 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
388,60
Економія: -96,60 грн
292,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
351,99
Економія: -82,40 грн
269,59 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
348,99
Економія: -79,40 грн
269,59 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
357,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
268,94
Економія: -19,80 грн
249,14 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
388,60
Економія: -96,60 грн
292,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
316,92
Економія: -73,37 грн
243,55 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
302,99
Економія: -33,40 грн
269,59 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
388,99
Економія: -119,40 грн
269,59 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
357,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
330,99
Економія: -61,40 грн
269,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
310,93
Економія: -66,90 грн
244,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
373,99
Економія: -104,40 грн
269,59 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
388,60
Економія: -96,60 грн
292,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
357,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
298,18
Економія: -54,78 грн
243,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
280,16 грн