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NOW FOODS КАЛЬЦІЮ ЦИТРАТ таблетки, №30 - Київ (709358) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 633 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
351,99
Економія: -82,40 грн
269,59 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
388,60
Економія: -96,60 грн
292,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
388,60
Економія: -96,60 грн
292,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
303,91 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
247,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
303,91 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2)
388,60
Економія: -96,60 грн
292,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
362,99
Економія: -93,40 грн
269,59 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
388,60
Економія: -96,60 грн
292,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (3)
388,60
Економія: -96,60 грн
292,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
323,24
Економія: -87,30 грн
235,94 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
271,24 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (2)
388,60
Економія: -96,60 грн
292,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
340,85
Економія: -100,65 грн
240,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
325,10
Економія: -33,10 грн
292,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (2)
388,60
Економія: -96,60 грн
292,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
306,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (2)
311,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (2)
331,15
Економія: -89,24 грн
241,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
336,26
Економія: -99,58 грн
236,68 грн