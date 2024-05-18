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NOW FOODS КАЛЬЦІЮ ЦИТРАТ таблетки, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (709358) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 185 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
316,03
Економія: -25,30 грн
290,73 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
342,92
Економія: -25,86 грн
317,06 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (2)
388,60
Економія: -96,60 грн
292,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
312,62
Економія: -21,89 грн
290,73 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (4)
280,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
338,08
Економія: -47,35 грн
290,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
322,92
Економія: -37,48 грн
285,44 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
325,10
Економія: -33,10 грн
292,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
297,64
Економія: -18,74 грн
278,90 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
321,80
Економія: -31,07 грн
290,73 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
307,68
Економія: -10,78 грн
296,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
314,99
Економія: -16,99 грн
298,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
280,16 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
333,85
Економія: -43,12 грн
290,73 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
316,03
Економія: -13,41 грн
302,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
330,68
Економія: -28,49 грн
302,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
305,25
Економія: -9,35 грн
295,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
280,16 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
323,48
Економія: -20,84 грн
302,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
313,00
Економія: -22,27 грн
290,73 грн