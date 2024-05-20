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Актрапід® НМ Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 МО/мл картридж 3 мл багатодоз. однораз. шприц-ручці, №5 - Запоріжжя (556202) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2), картридж (4)
837,54
Економія: -31,87 грн
805,67 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
736,31
Економія: -36,86 грн
699,45 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
777,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
815,18
Економія: -11,69 грн
803,49 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1), картридж (1)
803,40
Економія: -39,30 грн
764,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2), картридж (4)
834,62
Економія: -24,62 грн
810,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
832,98
Економія: -28,48 грн
804,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (6), картридж (1)
847,14
Економія: -42,64 грн
804,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (3)
844,00
Економія: -39,50 грн
804,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2), картридж (4)
796,84
Економія: -41,11 грн
755,73 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
807,10
Економія: -3,61 грн
803,49 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1), картридж (4)
847,02
Економія: -41,05 грн
805,97 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
840,30
Економія: -35,80 грн
804,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1), картридж (1)
839,55
Економія: -54,56 грн
784,99 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (2), картридж (2)
919,59
Економія: -55,52 грн
864,07 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (3)
807,09
Економія: -3,60 грн
803,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1), картридж (4)
860,46
Економія: -55,46 грн
805,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (2), картридж (3)
857,68
Економія: -53,18 грн
804,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Всього: упаковка (2), картридж (4)
733,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (3)
809,58
Економія: -35,08 грн
774,50 грн