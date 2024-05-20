Актрапід® НМ Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 МО/мл картридж 3 мл багатодоз. однораз. шприц-ручці, №5 - Запоріжжя (556202) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 75 аптеках
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Всього: упаковка (2), картридж (4)
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Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
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Всього: розчин для ін'єкцій (4)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 152
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Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
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Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
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Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
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Запоріжжя, просп. Соборний, 149
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Всього: упаковка (3)
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Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
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Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Аптека бам
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Всього: розчин для ін'єкцій (3)
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Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
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Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
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Всього: упаковка (1), картридж (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2), картридж (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), картридж (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), картридж (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2), картридж (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А