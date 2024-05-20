Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМАНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИІНСУЛІН ТА ЙОГО АНАЛОГИІнсуліни та аналоги для ін'єкцій, швидкої діїІнсулін (людський)Актрапід® НМ Флекспен®Ціни в аптеках

Актрапід® НМ Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 МО/мл картридж 3 мл багатодоз. однораз. шприц-ручці, №5 - Одеса (556202) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: картридж (2)
769,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: картридж (1)
803,40
Економія: -39,30 грн
764,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2), картридж (3)
856,90
Економія: -46,90 грн
810,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (2)
741,07 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (2)
852,13
Економія: -47,63 грн
804,50 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
815,18
Економія: -10,68 грн
804,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
777,80 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2), картридж (3)
824,42
Економія: -29,42 грн
795,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
815,18
Економія: -10,68 грн
804,50 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
849,37
Економія: -41,60 грн
807,77 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1), картридж (1)
851,55
Економія: -41,55 грн
810,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
733,72 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (3)
741,07 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (6), картридж (2)
811,40
Економія: -47,30 грн
764,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1), картридж (1)
861,35
Економія: -56,35 грн
805,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (3), картридж (1)
824,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (2), картридж (3)
811,40
Економія: -47,30 грн
764,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
815,16
Економія: -40,66 грн
774,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (2)
785,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1), картридж (2)
755,89 грн