Актрапід® НМ Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 МО/мл картридж 3 мл багатодоз. однораз. шприц-ручці, №5 - Львів (556202) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 130 аптеках
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Всього: розчин для ін'єкцій (2)
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Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
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Всього: розчин для ін'єкцій (3)
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
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Львів, вул. Шпитальна, 30
Подорожник
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Львів, вул. Джерельна, 1
Подорожник
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Львів, вул. Шпитальна, 9
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2), картридж (1)
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Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека доброго дня
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Львів, просп. Свободи, 5
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Аптека бам
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Львів, вул. Городоцька, 82
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Львів, просп. Свободи, 49
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Львів, просп. Свободи, 49
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
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Львів, вул. Русових, 1
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б