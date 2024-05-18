Актрапід® НМ Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 МО/мл картридж 3 мл багатодоз. однораз. шприц-ручці, №5 - Харків (556202) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 214 аптеках
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Всього: упаковка (2), картридж (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
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Всього: упаковка (2), картридж (3)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
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Всього: упаковка (3), картридж (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), картридж (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Перша аптека
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Всього: упаковка (3), картридж (3)
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Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3), картридж (1)
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Харків, пл. Конституції, 1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
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Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4), картридж (4)
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Харків, вул. Молочна, 6
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (4), картридж (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4), картридж (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4), картридж (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18