Актрапід® НМ Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 МО/мл картридж 3 мл багатодоз. однораз. шприц-ручці, №5 - Дніпро (Дніпропетровськ) (556202) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 127 аптеках
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
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Ощад аптека
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Дніпро, пров. Парусний, 7
Нє болєй
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Дніпро, пров. Парусний, 10
Подорожник
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Дніпро, пров. Парусний, 12-Д