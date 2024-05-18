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Актрапід® НМ Флекспен® розчин для ін'єкцій 100 МО/мл картридж 3 мл багатодоз. однораз. шприц-ручці, №5 - Дніпро (Дніпропетровськ) (556202) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 127 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
916,81
Економія: -50,69 грн
866,12 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
839,13
Економія: -36,40 грн
802,73 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (4), картридж (2)
862,49
Економія: -52,49 грн
810,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (3)
830,00
Економія: -27,49 грн
802,51 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
824,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
858,56
Економія: -54,06 грн
804,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
767,70
Економія: -26,89 грн
740,81 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
833,14
Економія: -28,64 грн
804,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (3)
843,57 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (3)
833,94
Економія: -29,44 грн
804,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (3), картридж (2)
829,92
Економія: -25,42 грн
804,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (2)
842,47
Економія: -37,97 грн
804,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (2), картридж (3)
904,97
Економія: -50,53 грн
854,44 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (1)
843,84
Економія: -47,25 грн
796,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2), картридж (4)
858,44
Економія: -48,44 грн
810,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1)
850,10
Економія: -44,14 грн
805,96 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (2), картридж (1)
925,77
Економія: -56,51 грн
869,26 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, пров. Парусний, 7
Всього: упаковка (2)
807,10
Економія: -2,07 грн
805,03 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (4), картридж (4)
865,40
Економія: -59,36 грн
806,04 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
Всього: упаковка (3)
805,03 грн