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Ацетилка таблетки шипучі 500 мг стрип, №16 - Одеса (525119) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-М
Всього: таблетки шипучі (8)
75,05
Економія: -6,23 грн
68,82 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
Всього: упаковка (2)
84,00
Економія: -14,20 грн
69,80 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (4), стрип (1)
75,30
Економія: -6,11 грн
69,19 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
98,00
Економія: -24,20 грн
73,80 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Всього: стрип (6)
83,10 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1), стрип (1)
83,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
79,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
80,64 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: таблетки шипучі (14)
80,50
Економія: -12,64 грн
67,86 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, пров. Шевченка, 5/22
Всього: таблетки шипучі (2)
76,48 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом