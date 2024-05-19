Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14 Всього: таблетки шипучі (14) 80,50 Економія: -12,64 грн 67,86 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Хрещатик, 22 Всього: упаковка (1) 80,64 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Хрещатик, 13 Всього: упаковка (2) 79,81 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Чорноморськ, просп. Миру, 31-М Всього: таблетки шипучі (8) 75,05 Економія: -6,23 грн 68,82 грн Забронювати

Народна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1 Всього: упаковка (2) 84,00 Економія: -14,20 грн 69,80 грн Забронювати

Нє болєй Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1 Всього: упаковка (4), стрип (1) 75,30 Економія: -6,11 грн 69,19 грн Забронювати

Аптека24 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дніпро, бульв. Слави, 40 Всього: упаковка (1), стрип (1) 83,10 грн Забронювати

Народна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12 Всього: упаковка (1) 98,00 Економія: -24,20 грн 73,80 грн Забронювати

Аптека24 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, вул. Комарова, 1 Всього: стрип (6) 83,10 грн Забронювати

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Кобеляки, пров. Шевченка, 5/22 Всього: таблетки шипучі (2) 76,48 грн