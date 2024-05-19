Ацетилка таблетки шипучі 500 мг стрип, №16 - Львів (525119) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Аптека
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Всього: таблетки шипучі (14)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки шипучі (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-М
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
Нє болєй
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Всього: упаковка (4), стрип (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Аптека24
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Всього: упаковка (1), стрип (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека24
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Всього: стрип (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Аптека
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Всього: таблетки шипучі (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кобеляки, пров. Шевченка, 5/22
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом