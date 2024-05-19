Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Звягель, вул. Шевченка, 49 Всього: упаковка (1) 103,96 Економія: -6,74 грн 97,22 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Вишневе, вул. Європейська, 24 Всього: упаковка (2) 72,75 Економія: -7,58 грн 65,17 грн Забронювати

Свк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Драгоманова, 6/1 Всього: упаковка (3) 115,50 Економія: -3,46 грн 112,04 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д Всього: упаковка (1) 112,31 Економія: -9,93 грн 102,38 грн Забронювати

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Луцьк, бульв. Дружби Народів, 1 Всього: упаковка (1) 110,54 грн

Еко аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Луцьк, вул. Конякіна, 11-А Всього: упаковка (1) 106,78 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Рожище, вул. Незалежності, 11 Всього: упаковка (1) 117,99 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Ковель, вул. Пчілки Олени, 5 Всього: упаковка (1) 110,54 грн