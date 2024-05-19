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BELLA SENSITIVE ЕМУЛЬСІЯ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 300 мл - Київ (543307) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (3)
115,50
Економія: -3,46 грн
112,04 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
Всього: упаковка (2)
73,28
Економія: -8,11 грн
65,17 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (1)
101,28
Економія: -4,06 грн
97,22 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
Всього: упаковка (1)
112,05
Економія: -9,67 грн
102,38 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Конякіна, 11-А
Всього: упаковка (1)
106,78 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, бульв. Дружби Народів, 1
Всього: упаковка (1)
110,54 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Рожище, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
117,99 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 5
Всього: упаковка (1)
110,54 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом