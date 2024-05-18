Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється за 50 хв Графік роботи Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д Всього: упаковка (1) 111,28 Економія: -8,90 грн 102,38 грн Забронювати

Свк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється за 50 хв Графік роботи Київ, вул. Драгоманова, 6/1 Всього: упаковка (3) 115,50 Економія: -3,46 грн 112,04 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється за 50 хв Графік роботи Вишневе, вул. Європейська, 24 Всього: упаковка (2) 72,91 Економія: -7,74 грн 65,17 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється за 20 хв Графік роботи Звягель, вул. Шевченка, 49 Всього: упаковка (1) 102,17 Економія: -4,95 грн 97,22 грн Забронювати

Еко аптека Детальніше Зачинено Відчиняється за 50 хв Графік роботи Луцьк, вул. Конякіна, 11-А Всього: упаковка (1) 106,78 грн

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється за 50 хв Графік роботи Луцьк, бульв. Дружби Народів, 1 Всього: упаковка (1) 110,54 грн

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:15 Графік роботи Рожище, вул. Незалежності, 11 Всього: упаковка (1) 117,99 грн

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється за 50 хв Графік роботи Ковель, вул. Пчілки Олени, 5 Всього: упаковка (1) 110,54 грн