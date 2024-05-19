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BELLA HYDRO NATURAL ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 300 мл - Київ (543305) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 15
Всього: упаковка (2)
80,92
Економія: -13,37 грн
67,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Урлівська, 23
Всього: упаковка (1)
111,24
Економія: -9,49 грн
101,75 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
107,00
Економія: -3,21 грн
103,79 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 39
Всього: упаковка (1)
108,94
Економія: -13,15 грн
95,79 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 5/1
Всього: упаковка (1)
119,37
Економія: -20,72 грн
98,65 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Героїв Чорнобиля, 3
Всього: упаковка (1)
101,76
Економія: -3,43 грн
98,33 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
Всього: упаковка (1)
108,50
Економія: -3,25 грн
105,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (1)
113,56
Економія: -16,00 грн
97,56 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом