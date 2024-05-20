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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкірою30% УРЕЯ ІНТЕНСИВНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ДУЖЕ СУХИХ ДІЛЯНОК ШКІРИ тм "EUCERIN"Ціни в аптеках

30% УРЕЯ ІНТЕНСИВНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ДУЖЕ СУХИХ ДІЛЯНОК ШКІРИ тм "EUCERIN" 75 мл - Одеса (530883) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
445,27
Економія: -32,37 грн
412,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
486,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
467,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
356,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
336,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
356,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
418,73 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
507,79
Економія: -102,45 грн
405,34 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
435,00
Економія: -86,39 грн
348,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
356,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (1)
338,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
486,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
405,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
440,85
Економія: -55,55 грн
385,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Всього: упаковка (1)
422,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Катерининська, 48
Всього: упаковка (1)
486,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (2)
465,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (2)
406,17 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
485,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
408,09 грн