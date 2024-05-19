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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкірою30% УРЕЯ ІНТЕНСИВНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ДУЖЕ СУХИХ ДІЛЯНОК ШКІРИ тм "EUCERIN"Ціни в аптеках

30% УРЕЯ ІНТЕНСИВНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ДУЖЕ СУХИХ ДІЛЯНОК ШКІРИ тм "EUCERIN" 75 мл - Київ (530883) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 288 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
387,88 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
468,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
387,88 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
390,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (4)
430,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
336,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
473,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
434,66
Економія: -13,76 грн
420,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
462,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
467,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
518,12
Економія: -84,39 грн
433,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
394,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
493,03
Економія: -87,69 грн
405,34 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (5)
454,55
Економія: -13,64 грн
440,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
434,62
Економія: -28,37 грн
406,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
336,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
387,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
433,61
Економія: -65,76 грн
367,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
441,02
Економія: -89,16 грн
351,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
Всього: упаковка (1)
387,88 грн