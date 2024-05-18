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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкірою30% УРЕЯ ІНТЕНСИВНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ДУЖЕ СУХИХ ДІЛЯНОК ШКІРИ тм "EUCERIN"Ціни в аптеках

30% УРЕЯ ІНТЕНСИВНИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ДУЖЕ СУХИХ ДІЛЯНОК ШКІРИ тм "EUCERIN" 75 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (530883) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
446,07
Економія: -77,93 грн
368,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
500,27
Економія: -76,51 грн
423,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
502,65
Економія: -78,89 грн
423,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
500,22
Економія: -41,99 грн
458,23 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
515,98
Економія: -110,64 грн
405,34 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
450,03
Економія: -80,50 грн
369,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
402,97 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (2)
448,76
Економія: -93,10 грн
355,66 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (1)
438,72 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
Всього: упаковка (2)
447,71
Економія: -97,97 грн
349,74 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
502,65
Економія: -58,12 грн
444,53 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
440,05
Економія: -79,15 грн
360,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (2)
373,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (1)
430,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (1)
436,14
Економія: -84,28 грн
351,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: упаковка (1)
515,40
Економія: -110,06 грн
405,34 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
449,23
Економія: -97,37 грн
351,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
374,67 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
509,78
Економія: -104,44 грн
405,34 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (1)
502,31
Економія: -78,55 грн
423,76 грн