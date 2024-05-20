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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "LABORATORIOS BABE" SPF-20 4 г - Одеса (526401) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
264,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
269,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
284,73
Економія: -32,41 грн
252,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
298,51
Економія: -43,15 грн
255,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
294,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
264,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
284,38
Економія: -40,76 грн
243,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
294,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
282,26
Економія: -35,86 грн
246,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
282,31
Економія: -19,38 грн
262,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
282,88
Економія: -27,02 грн
255,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (1)
283,16
Економія: -24,85 грн
258,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
281,13
Економія: -39,03 грн
242,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
287,43
Економія: -40,54 грн
246,89 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (2)
283,61
Економія: -38,28 грн
245,33 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 70
Всього: упаковка (1)
294,12
Економія: -34,20 грн
259,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (2)
287,21
Економія: -37,06 грн
250,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 7-В
Всього: упаковка (1)
284,68
Економія: -27,73 грн
256,95 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (2)
299,42
Економія: -51,47 грн
247,95 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 139
Всього: упаковка (2)
272,45
Економія: -41,88 грн
230,57 грн
У місті Одеса більше немає пропозицій з препаратом