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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "LABORATORIOS BABE" SPF-20 4 г - Київ (526401) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
294,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
296,01 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
280,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
296,69 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
296,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
293,89
Економія: -45,08 грн
248,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
282,61
Економія: -34,64 грн
247,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
301,10
Економія: -52,29 грн
248,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
284,39
Економія: -32,34 грн
252,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
Всього: упаковка (2)
280,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Всього: упаковка (1)
280,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
Всього: упаковка (1)
264,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (3)
295,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
286,30
Економія: -45,28 грн
241,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
295,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (1)
303,41
Економія: -44,63 грн
258,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (3)
295,72
Економія: -17,56 грн
278,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (2)
304,67
Економія: -40,19 грн
264,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (1)
267,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
Всього: упаковка (1)
280,98
Економія: -35,18 грн
245,80 грн