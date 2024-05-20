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АПІКОЛД ПРОПО спрей назальний флакон 30 мл, №1 - Запоріжжя (529401) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
187,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
123,87
Економія: -5,67 грн
118,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
119,26
Економія: -6,15 грн
113,11 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
125,79
Економія: -6,12 грн
119,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (1)
205,48 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
135,50
Економія: -4,75 грн
130,75 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вільнянськ, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (1)
184,75
Економія: -7,85 грн
176,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Лермонтова, 29
Всього: упаковка (1)
122,01
Економія: -4,55 грн
117,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Всього: упаковка (1)
192,66 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (1)
223,60
Економія: -30,36 грн
193,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10
Всього: упаковка (1)
231,18
Економія: -36,18 грн
195,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (1)
237,67
Економія: -44,43 грн
193,24 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (1)
179,79 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Всього: упаковка (1)
250,99
Економія: -58,00 грн
192,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Дніпро, вул. Нечая Данила, 11
Всього: упаковка (1)
221,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 46
Всього: упаковка (1)
230,77
Економія: -31,96 грн
198,81 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 40
Всього: упаковка (1)
230,39
Економія: -37,05 грн
193,34 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
222,96
Економія: -11,26 грн
211,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
Всього: упаковка (2)
232,99
Економія: -40,00 грн
192,99 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
231,45
Економія: -30,64 грн
200,81 грн