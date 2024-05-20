Всі аптеки України
Медичні виробиІнші вироби для лікуванняРідиниРозчини для промивання, зрошування, лікуванняАПІКОЛД ПРОПОЦіни в аптеках

АПІКОЛД ПРОПО спрей назальний флакон 30 мл, №1 - Одеса (529401) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
212,70 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, перех. Соборна / Садова, 2/20
Всього: упаковка (1)
228,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
217,20 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (1)
225,06
Економія: -29,99 грн
195,07 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (1)
200,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (1)
219,93
Економія: -24,86 грн
195,07 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
233,57
Економія: -50,14 грн
183,43 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Всього: упаковка (2)
210,60 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (1)
208,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
Всього: упаковка (1)
263,54
Економія: -63,39 грн
200,15 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
239,99
Економія: -47,00 грн
192,99 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Канатна, 78
Всього: упаковка (1)
201,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Всього: упаковка (1)
209,18
Економія: -10,28 грн
198,90 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
217,60 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (1)
223,99
Економія: -31,00 грн
192,99 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 27
Всього: упаковка (1)
234,99
Економія: -42,00 грн
192,99 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 49
Всього: упаковка (2)
211,42
Економія: -7,38 грн
204,04 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
224,45
Економія: -13,57 грн
210,88 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
194,77 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
224,99 грн