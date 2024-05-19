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АПІКОЛД ПРОПО спрей назальний флакон 30 мл, №1 - Львів (529401) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
223,99
Економія: -31,00 грн
192,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
249,99
Економія: -57,00 грн
192,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
265,99
Економія: -73,00 грн
192,99 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
194,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (1)
250,99
Економія: -58,00 грн
192,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
Всього: упаковка (2)
234,99
Економія: -42,00 грн
192,99 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: упаковка (1)
211,99
Економія: -19,00 грн
192,99 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
Всього: упаковка (1)
200,63
Економія: -1,28 грн
199,35 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 5
Всього: упаковка (1)
254,99
Економія: -62,00 грн
192,99 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зелена, 73
Всього: упаковка (1)
194,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
Всього: упаковка (1)
231,99
Економія: -39,00 грн
192,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
Всього: упаковка (1)
256,99
Економія: -64,00 грн
192,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
196,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Мучна, 2
Всього: упаковка (1)
194,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (1)
187,15
Економія: -0,11 грн
187,04 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115-А
Всього: упаковка (2)
231,99
Економія: -39,00 грн
192,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 89
Всього: упаковка (1)
248,99
Економія: -56,00 грн
192,99 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
232,99
Економія: -40,00 грн
192,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
234,89
Економія: -40,74 грн
194,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (2)
185,80 грн