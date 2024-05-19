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АПІКОЛД ПРОПО спрей назальний флакон 30 мл, №1 - Київ (529401) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 153 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
213,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
206,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
206,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
230,99
Економія: -38,84 грн
192,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
219,31
Економія: -8,41 грн
210,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
226,14
Економія: -22,67 грн
203,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (1)
233,99
Економія: -41,00 грн
192,99 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (2)
239,63
Економія: -35,85 грн
203,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
245,03
Економія: -45,75 грн
199,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (6)
231,33
Економія: -15,20 грн
216,13 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
200,54 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
226,02
Економія: -26,59 грн
199,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
217,59
Економія: -15,49 грн
202,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (2)
180,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
191,85 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
209,46
Економія: -28,26 грн
181,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
232,98
Економія: -16,66 грн
216,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
Всього: упаковка (1)
233,73
Економія: -12,73 грн
221,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
237,06
Економія: -20,56 грн
216,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
198,44 грн