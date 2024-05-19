АПІКОЛД ПРОПО спрей назальний флакон 30 мл, №1 - Київ (529401) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 153 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Саксаганського, 117
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Аптека копійка
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Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
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Київ, вул. Гусовського, 8/10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (6)
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Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25