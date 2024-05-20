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АПІКОЛД МІНТ спрей назальний флакон 30 мл, №1 - Запоріжжя (529398) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2)
120,75
Економія: -5,53 грн
115,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
119,62
Економія: -4,09 грн
115,53 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
232,92
Економія: -40,81 грн
192,11 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
124,21
Економія: -6,70 грн
117,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (1)
182,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
125,37
Економія: -6,81 грн
118,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
213,12
Економія: -29,67 грн
183,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
143,40
Економія: -5,30 грн
138,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
207,43
Економія: -15,28 грн
192,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
122,69
Економія: -3,95 грн
118,74 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
122,86
Економія: -4,30 грн
118,56 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
Всього: упаковка (1)
118,36
Економія: -6,19 грн
112,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (1)
205,28
Економія: -13,17 грн
192,11 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
123,61
Економія: -5,05 грн
118,56 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 25-В
Всього: упаковка (1)
229,88
Економія: -35,43 грн
194,45 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вільнянськ, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (1)
116,87
Економія: -4,97 грн
111,90 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (1)
213,40
Економія: -29,95 грн
183,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (1)
222,75
Економія: -39,30 грн
183,45 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Всього: упаковка (1)
234,99
Економія: -50,11 грн
184,88 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
Всього: упаковка (1)
197,75
Економія: -15,68 грн
182,07 грн