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АПІКОЛД МІНТ спрей назальний флакон 30 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (529398) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
203,53
Економія: -11,86 грн
191,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
220,02
Економія: -24,78 грн
195,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
203,69 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
214,94
Економія: -20,21 грн
194,73 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
209,90
Економія: -15,17 грн
194,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
203,17
Економія: -11,08 грн
192,09 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (1)
201,00
Економія: -8,91 грн
192,09 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
208,99
Економія: -24,11 грн
184,88 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1)
203,75
Економія: -11,74 грн
192,01 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
Всього: упаковка (1)
206,99
Економія: -22,11 грн
184,88 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
229,99
Економія: -45,11 грн
184,88 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
Всього: упаковка (1)
206,99
Економія: -22,11 грн
184,88 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
Всього: упаковка (1)
221,99
Економія: -37,11 грн
184,88 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
203,72
Економія: -11,30 грн
192,42 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Всього: упаковка (1)
199,48
Економія: -7,58 грн
191,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
208,99
Економія: -24,11 грн
184,88 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (2)
204,23
Економія: -12,27 грн
191,96 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
203,60
Економія: -11,18 грн
192,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
Всього: упаковка (2)
228,99
Економія: -44,11 грн
184,88 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
204,00 грн