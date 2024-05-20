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АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ ГЕЛЬ-КРЕМ ДЛЯ ГЛИБОКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ ШКІРИ ОБЛИЧ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЇ ТА КОМБІНОВАНОЇ ЗНЕВОДНЕНОЇ ШКІРИ тм VICHY 50 мл - Одеса (539866) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 74 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
917,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
944,07
Економія: -155,84 грн
788,23 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
936,31
Економія: -74,94 грн
861,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
945,52
Економія: -111,24 грн
834,28 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
678,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
998,74
Економія: -96,24 грн
902,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
966,10
Економія: -124,60 грн
841,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
825,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
994,84
Економія: -100,89 грн
893,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (2)
958,34
Економія: -88,85 грн
869,49 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (1)
958,97
Економія: -124,69 грн
834,28 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (1)
949,76
Економія: -161,53 грн
788,23 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (1)
945,79
Економія: -144,01 грн
801,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
945,70
Економія: -136,70 грн
809,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (1)
960,23
Економія: -174,71 грн
785,52 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (1)
950,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
963,03
Економія: -139,59 грн
823,44 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Всього: упаковка (1)
765,62 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
845,95 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
951,60 грн