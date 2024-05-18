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Азагілін® таблетки 1 мг блістер в пачці, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (545228) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
740,00
Економія: -86,00 грн
654,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: таблетки (15)
752,00
Економія: -98,00 грн
654,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
Всього: упаковка (1)
1017,40
Економія: -382,40 грн
635,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Першотравенськ, вул. Незалежності, 3
Всього: упаковка (1)
653,79 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 38
Всього: таблетки (5)
774,00
Економія: -90,80 грн
683,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
Всього: упаковка (2)
653,79 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
Всього: упаковка (1)
774,00
Економія: -90,80 грн
683,20 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
Всього: упаковка (1)
774,00
Економія: -90,80 грн
683,20 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Кропивницький, вул. Короленка, 40
Всього: упаковка (1)
740,00
Економія: -85,00 грн
655,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (1)
752,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Цілодобово
Обухів, вул. Каштанова, 52-А
Всього: упаковка (1)
662,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
Всього: упаковка (1)
653,82 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 54/1
Всього: таблетки (15)
653,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Біла Церква, шосе Сквирське, 224
Всього: таблетки (15)
656,14 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Здановської Юлії, 58
Всього: таблетки (5)
673,39 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Глеваха, вул. Підприємницька, 7
Всього: упаковка (1)
653,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
Всього: упаковка (1)
653,79 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Чуднів, вул. Житомирська, 14-А
Всього: упаковка (1)
875,70
Економія: -240,70 грн
635,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Романів, перех. Небесної Сотні / Лялевича Сергія, 105/1
Всього: таблетки (20)
619,33
Економія: -0,09 грн
619,24 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Овруч, вул. Богуна Івана, 8-Б
Всього: упаковка (1)
662,04 грн