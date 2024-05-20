Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ, ЛІПОТРОПНІ РЕЧОВИНИГепатотропні препаратиАргінин глутаматАргітекЦіни в аптеках

Аргітек розчин для інфузій 8 мг/мл флакон 250 мл, №1 - Запоріжжя (501672) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
124,30 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (19)
133,00
Економія: -26,00 грн
107,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
143,62
Економія: -38,35 грн
105,27 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
134,64
Економія: -25,27 грн
109,37 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
107,86 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (4)
128,50
Економія: -11,19 грн
117,31 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (4)
133,00
Економія: -26,00 грн
107,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
124,30 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (8)
136,50
Економія: -19,19 грн
117,31 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
124,30 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
124,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2)
135,19
Економія: -29,62 грн
105,57 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (3)
133,46
Економія: -30,91 грн
102,55 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (2)
150,00
Економія: -38,00 грн
112,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
143,21
Економія: -20,77 грн
122,44 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
129,98
Економія: -24,94 грн
105,04 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
117,73 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
124,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
124,30 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
124,30 грн