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Акістан краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон поліетиленовий 2.5 мл, №1 - Запоріжжя (327176) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 70 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
210,94
Економія: -25,95 грн
184,99 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
197,91
Економія: -12,14 грн
185,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
202,79
Економія: -28,68 грн
174,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
199,78
Економія: -5,89 грн
193,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
203,20
Економія: -22,42 грн
180,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
196,73
Економія: -10,73 грн
186,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
208,49
Економія: -23,46 грн
185,03 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
200,33
Економія: -15,40 грн
184,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (1)
197,12 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
186,45
Економія: -8,15 грн
178,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
202,52
Економія: -16,62 грн
185,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
198,82
Економія: -12,92 грн
185,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (2)
198,61
Економія: -13,47 грн
185,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (2)
210,98
Економія: -25,84 грн
185,14 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
188,15
Економія: -8,15 грн
180,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (2)
184,60
Економія: -8,97 грн
175,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
Всього: упаковка (1)
210,16
Економія: -24,77 грн
185,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
206,19
Економія: -18,13 грн
188,06 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (4)
191,84
Економія: -10,84 грн
181,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 53-А
Всього: упаковка (1)
200,00
Економія: -11,68 грн
188,32 грн