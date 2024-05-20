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Акістан краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон поліетиленовий 2.5 мл, №1 - Одеса (327176) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 147 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
187,25
Економія: -10,25 грн
177,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (2)
211,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
178,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
189,60
Економія: -10,60 грн
179,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
174,90 грн
Аптека ніжних цін
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Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
193,82
Економія: -8,92 грн
184,90 грн
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Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
200,18
Економія: -9,28 грн
190,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
196,59
Економія: -10,92 грн
185,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
189,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (2)
197,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
203,19
Економія: -19,31 грн
183,88 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (2)
186,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
189,45
Економія: -9,45 грн
180,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (2)
178,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (4)
207,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (1)
202,88
Економія: -28,77 грн
174,11 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
196,87
Економія: -11,29 грн
185,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1)
192,01
Економія: -19,59 грн
172,42 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
193,16
Економія: -12,89 грн
180,27 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (2)
195,99
Економія: -21,88 грн
174,11 грн