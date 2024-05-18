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Акістан краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон поліетиленовий 2.5 мл, №1 - Харків (327176) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
188,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
204,28 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
200,23
Економія: -26,99 грн
173,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
197,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
196,76 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
196,44 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
200,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
214,11
Економія: -28,06 грн
186,05 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
213,41
Економія: -27,36 грн
186,05 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
195,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
206,39 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (2)
194,19
Економія: -9,86 грн
184,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (2)
199,04 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (4)
203,97
Економія: -13,40 грн
190,57 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
197,25 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
206,98 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
198,27
Економія: -12,38 грн
185,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
201,44
Економія: -27,54 грн
173,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (3)
203,06
Економія: -7,06 грн
196,00 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
196,40 грн