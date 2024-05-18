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Акістан краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон поліетиленовий 2.5 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (327176) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
205,49
Економія: -14,08 грн
191,41 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
196,65
Економія: -5,75 грн
190,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
210,03
Економія: -19,26 грн
190,77 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
196,91
Економія: -20,38 грн
176,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
200,15
Економія: -22,01 грн
178,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
187,85
Економія: -11,83 грн
176,02 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
182,73
Економія: -10,73 грн
172,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
193,12
Економія: -14,51 грн
178,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
201,89
Економія: -23,28 грн
178,61 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
191,59
Економія: -6,59 грн
185,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
204,79
Економія: -26,67 грн
178,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
202,07
Економія: -15,24 грн
186,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
193,72
Економія: -13,74 грн
179,98 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (2)
196,65
Економія: -16,67 грн
179,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
195,45
Економія: -19,06 грн
176,39 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (1)
189,75
Економія: -12,89 грн
176,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
193,94
Економія: -12,07 грн
181,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
187,76
Економія: -14,02 грн
173,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (3)
190,90
Економія: -10,35 грн
180,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
194,73
Економія: -18,34 грн
176,39 грн