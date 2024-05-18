Акістан краплі очні, розчин 50 мкг/мл флакон поліетиленовий 2.5 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (327176) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 105 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2