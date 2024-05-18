Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексівБАЛЬЗАМ БОЛОТОВАЦіни в аптеках

БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА 250 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (510859) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 182 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (3)
442,75
Економія: -38,15 грн
404,60 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
429,43
Економія: -25,12 грн
404,31 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
500,63
Економія: -76,79 грн
423,84 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
421,10 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
418,99
Економія: -31,88 грн
387,11 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
438,75
Економія: -43,56 грн
395,19 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
405,20 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
405,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
528,31
Економія: -74,06 грн
454,25 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
373,24 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
460,77
Економія: -65,58 грн
395,19 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2)
436,81
Економія: -41,14 грн
395,67 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
422,10
Економія: -20,10 грн
402,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
420,50
Економія: -42,44 грн
378,06 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
377,41 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (2)
426,66
Економія: -30,86 грн
395,80 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
375,49 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (2)
419,24
Економія: -24,10 грн
395,14 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (2)
455,91
Економія: -54,03 грн
401,88 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (1)
430,34 грн