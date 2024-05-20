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SEBOMAX ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ Control 200 мл - Одеса (526310) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
556,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
556,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Велика Арнаутська / Канатна, 6/58
Всього: упаковка (2)
590,60 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
590,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
554,18 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 32/3
Всього: упаковка (1)
620,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (5)
620,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Всього: упаковка (1)
590,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (2)
601,95
Економія: -18,06 грн
583,89 грн
В інших містах:
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Крижанівка, вул. Бочарова Генерала, 62
Всього: упаковка (1)
590,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
556,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Київська, 15
Всього: упаковка (2)
555,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: упаковка (1)
553,33 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (2)
601,95
Економія: -18,06 грн
583,89 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
601,95
Економія: -18,06 грн
583,89 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
601,95
Економія: -18,06 грн
583,89 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
546,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Європейська, 3
Всього: упаковка (1)
556,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (1)
546,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
Всього: упаковка (1)
556,00 грн