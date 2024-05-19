Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиЗасоби для профілактики лупиШампуніSEBOMAX ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИЦіни в аптеках

SEBOMAX ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ Control 200 мл - Київ (526310) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
557,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
601,95
Економія: -18,06 грн
583,89 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
556,90 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (2)
601,95
Економія: -18,06 грн
583,89 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
Всього: упаковка (1)
556,90 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
601,95
Економія: -18,06 грн
583,89 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Всього: упаковка (2)
601,95
Економія: -18,06 грн
583,89 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4-А
Всього: упаковка (1)
557,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (2)
556,02 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 72
Всього: упаковка (2)
554,12 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 35
Всього: упаковка (1)
556,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
556,01 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Європейська, 24-А
Всього: упаковка (1)
556,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Крюківщина, вул. Єдності, 2
Всього: упаковка (1)
556,90 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
601,95
Економія: -18,06 грн
583,89 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 87
Всього: упаковка (2)
556,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 3
Всього: упаковка (1)
556,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: упаковка (1)
553,33 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (2)
601,95
Економія: -18,06 грн
583,89 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
601,95
Економія: -18,06 грн
583,89 грн