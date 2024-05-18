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SEBOMAX КРЕМ 30 мл - Харків (526369) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 65
Всього: упаковка (2)
558,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (1)
614,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
558,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
558,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
558,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
725,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 44
Всього: упаковка (2)
558,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
Всього: упаковка (2)
558,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 51
Всього: упаковка (4)
558,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Корець, вул. Київська, 55-А
Всього: упаковка (2)
614,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 24
Всього: упаковка (1)
613,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Церковна, 45
Всього: упаковка (1)
637,90 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (1)
640,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 31
Всього: упаковка (1)
614,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Стельмаха Володимира, 9
Всього: упаковка (1)
634,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 96
Всього: упаковка (2)
558,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
634,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишнівець, пл. Шевченка Тараса, 27
Всього: упаковка (1)
725,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
Всього: упаковка (1)
634,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 18
Всього: упаковка (1)
558,00 грн