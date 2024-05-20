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MELABEL ФОРТЕ відбілюючий крем 30 мл - Одеса (526378) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
896,30
Економія: -40,40 грн
855,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
886,71
Економія: -30,81 грн
855,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
922,41
Економія: -57,60 грн
864,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
Всього: упаковка (1)
919,38
Економія: -80,51 грн
838,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
Всього: упаковка (1)
904,94
Економія: -49,04 грн
855,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
616,74
Економія: -26,73 грн
590,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (1)
645,02
Економія: -25,64 грн
619,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
903,81
Економія: -39,00 грн
864,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
391,90
Економія: -21,17 грн
370,73 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (1)
390,86
Економія: -20,13 грн
370,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
1027,75
Економія: -102,75 грн
925,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
756,64
Економія: -40,33 грн
716,31 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 139
Всього: упаковка (1)
935,10
Економія: -123,18 грн
811,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 120
Всього: упаковка (1)
956,60
Економія: -56,69 грн
899,91 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 37
Всього: упаковка (1)
883,63
Економія: -27,73 грн
855,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (1)
957,59
Економія: -57,68 грн
899,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Київська, 15
Всього: упаковка (1)
890,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Всього: упаковка (1)
928,98
Економія: -29,07 грн
899,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
Всього: упаковка (2)
893,22
Економія: -37,32 грн
855,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
Всього: упаковка (1)
743,47
Економія: -31,20 грн
712,27 грн