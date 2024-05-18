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MELABEL ФОРТЕ відбілюючий крем 30 мл - Харків (526378) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (2)
893,30
Економія: -63,08 грн
830,22 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
909,39
Економія: -53,49 грн
855,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
894,67
Економія: -38,77 грн
855,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
900,83
Економія: -44,93 грн
855,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
Всього: упаковка (1)
919,98
Економія: -66,70 грн
853,28 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 8
Всього: упаковка (1)
895,19
Економія: -39,29 грн
855,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
908,05
Економія: -43,24 грн
864,81 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (2)
1006,35
Економія: -55,35 грн
951,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
903,74
Економія: -47,84 грн
855,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (2)
899,14
Економія: -34,33 грн
864,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
883,63
Економія: -27,73 грн
855,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
918,08
Економія: -53,27 грн
864,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
993,51
Економія: -42,51 грн
951,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (3)
616,50
Економія: -53,37 грн
563,13 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (2)
1006,82
Економія: -55,82 грн
951,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (2)
941,76
Економія: -41,85 грн
899,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
726,53
Економія: -38,33 грн
688,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (1)
944,19
Економія: -44,28 грн
899,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (1)
953,36
Економія: -53,45 грн
899,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 294/1
Всього: упаковка (1)
614,08
Економія: -24,07 грн
590,01 грн