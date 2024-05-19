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MELABEL ТОНІК відбілюючий 60 мл - Київ (526379) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
925,57 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
932,23 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
889,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
927,81 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
932,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
936,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (2)
925,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
936,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (1)
789,21 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 46
Всього: упаковка (1)
933,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ялтинська, 10/14
Всього: упаковка (1)
929,71 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
926,40 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
755,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 45
Всього: упаковка (1)
927,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: упаковка (1)
788,31 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
932,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Шостка, вул. Свободи, 21
Всього: упаковка (1)
926,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Нижня Берегова, 35
Всього: упаковка (1)
785,87 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (1)
731,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (2)
928,68 грн