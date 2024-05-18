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MELABEL ТОНІК відбілюючий 60 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (526379) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
926,13 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
935,77 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Лозова, м-н 2-й, 16-А
Всього: упаковка (1)
930,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (1)
928,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Харків, вул. Китаєнка, 10
Всього: упаковка (1)
929,11 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
930,53 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
931,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (1)
930,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
929,21 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
928,44 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
925,28 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (1)
937,38 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
932,93 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (4)
932,53 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
931,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
928,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
937,02 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
931,77 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
930,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (3)
929,10 грн