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MELABEL ВІДБІЛЮЮЧИЙ НІЧНИЙ КРЕМ 50 мл - Харків (526375) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
766,45
Економія: -23,05 грн
743,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
775,89
Економія: -54,79 грн
721,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
845,56
Економія: -41,95 грн
803,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
Всього: упаковка (1)
851,93
Економія: -72,56 грн
779,37 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (2)
787,63
Економія: -44,23 грн
743,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
781,24
Економія: -37,84 грн
743,40 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
797,51
Економія: -46,91 грн
750,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
854,72
Економія: -51,11 грн
803,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
845,80
Економія: -42,19 грн
803,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
773,81
Економія: -30,41 грн
743,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
Всього: упаковка (1)
854,88
Економія: -61,98 грн
792,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
843,79
Економія: -40,18 грн
803,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
848,53
Економія: -44,92 грн
803,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
780,40
Економія: -29,80 грн
750,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
774,92
Економія: -24,32 грн
750,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
853,11
Економія: -49,50 грн
803,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
862,92
Економія: -36,92 грн
826,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
839,69
Економія: -72,69 грн
767,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (2)
874,49
Економія: -48,49 грн
826,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
840,98
Економія: -37,37 грн
803,61 грн