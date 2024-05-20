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KERATOLIN ЛОСЬЙОН ДЛЯ ТІЛА лосьйон 400 мл 12% сечовини - Одеса (526386) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
698,99 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: упаковка (1)
698,99 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
Всього: упаковка (2)
684,77 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (1)
671,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Нижня Берегова, 35
Всього: упаковка (1)
698,99 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городенка, вул. Шевченка Тараса, 84
Всього: упаковка (1)
389,72
Економія: -3,14 грн
386,58 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
Всього: упаковка (1)
474,49
Економія: -4,88 грн
469,61 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Старий Косів, вул. Лесі Українки, 12
Всього: упаковка (1)
620,42 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Косів, пров. Шевченка Тараса, 14
Всього: упаковка (1)
687,22 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
Всього: упаковка (2)
671,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 2-А
Всього: упаковка (1)
698,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 72
Всього: упаковка (1)
633,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
671,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Князя Острозького, 36
Всього: упаковка (1)
671,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Злуки, 4
Всього: упаковка (1)
633,90 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (1)
655,84 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 17
Всього: упаковка (1)
671,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Сагайдачного, 3/7
Всього: упаковка (1)
671,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Лучаківського, 14
Всього: упаковка (1)
699,00 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тисмениця, вул. Левицького Кості, 5/1
Всього: упаковка (1)
687,93
Економія: -7,76 грн
680,17 грн