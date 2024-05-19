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KERATOLIN ЛОСЬЙОН ДЛЯ ТІЛА лосьйон 400 мл 12% сечовини - Львів (526386) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
628,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
613,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
699,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
670,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
670,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (2)
635,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (1)
635,50 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (1)
629,05
Економія: -3,12 грн
625,93 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Львів, вул. Вашингтона, 8
Всього: упаковка (1)
670,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
634,90 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
571,80 грн
В інших містах:
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Івасюка, 8-А
Всього: упаковка (1)
616,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франкове, вул. Львівська, 2
Всього: упаковка (2)
699,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
Всього: упаковка (1)
698,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 12
Всього: упаковка (2)
637,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рогатин, вул. Галицька, 64
Всього: упаковка (1)
624,31
Економія: -3,48 грн
620,83 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
Всього: упаковка (1)
509,58 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Стрий, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (1)
509,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Колесси, 55/75
Всього: упаковка (1)
637,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Самбір, пл. Ринок, 5
Всього: упаковка (1)
627,25
Економія: -4,47 грн
622,78 грн